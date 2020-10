I campionati dilettantistici fermati dal nuovo Dpcm

Poco fa la Federcalcio ha diramato l’elenco delle categorie, e dei rispettivi campionati, che saranno fermati fino al 13 novembre per il nuovo Dpcm.

Andranno avanti i tornei nazionali e regionali, mentre questi sono i campionati che verranno fermati

Terza Categoria; Juniores Under 19 provinciali; serie D di calcio a 5 maschile e femminile; Allievi provinciali maschili e femminili (Under 17 e Under 16); Giovanissimi provinciali maschili e femminili (Under 15 e Under 14); Esordienti (Under 13 e Under 12); Pulcini (Under 11 e Under 10); Primi calci (Under 9 e Under 8); Piccoli amici (Under 17 e Under 16).