Gazzetta: positivi Skriniar e Bastoni eppure l’Inter non va in bolla

Per gli otto rimasti (non in Nazionale) è scattato l’isolamento fiduciario: allenamenti individuali e spostamento Appiano-casa. La Figc non dice niente?

Cluster Inter: dopo la positività di Bastoni, c’è anche quella di Skriniar. Entrambi risultati positivi rispettivamente nella Under 21 e nella Nazionale, ed entrambi dopo essere risultati negativi al primo tampone

La Gazzetta racconta la preoccupazione dell’Inter (che il contagio possa diffondersi tra altri calciatori) ma quel che colpisce è un altro aspetto.

Gli otto giocatori rimasti a Milano dovevano riprendere ieri gli allenamenti, ma alla notizia della positività di Bastoni è cambiato anche il loro programma. Handanovic, Radu, Padelli, Gagliardini, Nainggolan, Young, Ranocchia e Darmian si sono ritrovati nel pomeriggio ad Appiano Gentile, hanno effettuato un nuovo giro di tamponi (risultati attesi oggi) e poi per loro è scattato l’isolamento fiduciario: per tutti allenamenti individuali e l’unico spostamento possibile nei prossimi giorni sarà tra casa e Appiano. Al momento l’Inter non ha previsto “la bolla” al Suning Center per isolare il gruppo squadra, nonostante i recenti lavori di ristrutturazione permetterebbero ai giocatori di rimanere per lungo tempo alla Pinetina: camere singole, bagno privato per tutti e tecnologia anti-contatto per l’apertura delle porte. Insomma, quando tutti rientreranno in Italia si faranno le dovute valutazioni, ma al momento si va avanti così.