Gazzetta: Benevento-Napoli, out Mertens e Insigne, spazio a Petagna

La probabile formazione per il match di domenica. A centrocampo torna Bakayoko con Lobotka. L’ex Spal sarà alle spalle di Osimhen con Lozano e Politano

Domenica alle 15 il Napoli ripartirà in campionato affrontando il Benevento in trasferta. Secondo la formazione pubblicata in grafico da La Gazzetta dello Sport, non ci saranno né Insigne né Mertens in attacco.

In porta ci sarà il consueto avvicendamento tra Ospina e Meret, e domenica toccherà al colombiano. In difesa, Gattuso è orientato, per la rosea, a schierare Mario Rui, Koulibaly, Manolas e Hysaj. Torna Bakayoko a centrocampo, insieme a Lobotka. Mentre, dietro le spalle di Osimhen, dovrebbero muoversi Lozano, Petagna e Politano.