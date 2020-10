Fonseca sotto osservazione. La Roma non ha gradito la sua intervista a Record

La Roma non ha gradito la lunga intervista rilasciata da Paulo Fonseca al quotidiano portoghese Record, scrive il Corriere dello Sport. La società non ne era stata informata.

“La recente intervista rilasciata in Portogallo ha creato qualche imbarazzo. Prima per la forma, poi per i contenuti. L’intervista non era stata concordata, il tecnico ha informato l’ufficio stampa solo dopo averla fatta, con un giornalista di sua fiducia del giornale Record. E’ uscita due giorni prima della conferenza stampa (prevista per oggi a Trigoria) svuotandola di significati. Fonseca ha lamentato l’assenza di un direttore sportivo (che la società continua a cercare) e ha evidenziato che in sede di campagna acquisti si poteva fare qualcosa in più”.