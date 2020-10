Conte: “Vincere non è semplice: guardate il Liverpool di Klopp”

L’allenatore dell’Inter non fa drammi nonostante il periodo difficile: “Non sono preoccupato per i gol subiti, è questa la strada giusta”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha presentato la partita di domani contro il Genoa in conferenza stampa.

Non è semplice giocare con questa frequenza. Stiamo cercando di far recuperare al meglio i ragazzi. È importante preparare le partite nel modo giusto. La squadra lavora con determinazione e abnegazione sia io che la società siamo felici del gioco espresso. Non sono preoccupato per i gol subiti, è questa la strada giusta.

In Champions abbiamo giocato con grande intensità, superiore anche rispetto ai nostri avversari e non è scontato contro una squadra tedesca. Il risultato e la prestazione sono due cose separate, io sono soddisfatto di ciò che esprime la squadra e lo sono anche i miei calciatori. Vincere non è semplice, prendiamo l’esempio del Liverpool di Klopp. Per anni non ha vinto nulla adesso è una macchina da guerra. Non so se riusciremo a trionfare subito, ma abbiamo una struttura molto solida e la strada tracciata è quella da percorrere d’accordo con la dirigenza e la proprietà.

La rosa nelle sue caratteristiche è cambiata molto rispetto alla scorsa stagione. Dobbiamo solo pensare a lavorare, i nuovi per causa di forza maggiore si sono inseriti con grande rapidità. Nessuna squadra finora è stata superiore a noi ed è stata capace di dominarci, vuol dire che stiamo facendo un ottimo lavoro.