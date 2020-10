Conte su Juve-Napoli: «Dirigenti e Lega che prenderanno le decisioni giuste»

Il tecnico dell’Inter a Dazn non si sbilancia e lascia parlare a chi ha le competenze a riguardo per farlo

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Lazio-Inter analizzando la sfida dell’Olimpico

“Abbiamo preso gol nel momenti migliore. Il gol per alcuni minuti ci ha tolto qualche certezza ma dopo abbiamo ripreso a giocare e macinare gioco. C’è stata anche qualche occasione come il palo. Continuiamo a lavorare e c’è soddisfazione. Il calcio è così. Da parte dei miei c’è stata grande voglia e abnegazione e loro sono i primi ad essere dispiaciuti anche se abbiamo ottenuto comunque un buonissimo risultato. Lo scorso anno lasciammo tre punti. Siamo sulla strada giusta”.

Su Perisic?

“Sono molto contento della sua partita. è un calciatore che in fase offensiva ci sa creare degli uno contro uno. L’assist per Lautaro è suo. Poi c’è da lavorare con lui e Hakimi, che possono migliorare in fase difensiva”.

Sui cambi

“In situazioni estreme cambi, ma quando cambi togli certezze clamorose perché diventa improvvisazione. L’anno scorso col Bologna abbiamo perso in dieci cambiando sistema di gioco. Se lo fai è per necessità perché devi recuperare qualcosa e la butti sullo spunto personale. Quando invece usi il sistema che conosci continui ad avere certezze importanti. In attacco siamo giusti. È il minimo per affrontare così lunga. Alterno Sanchez a giocare sia con Lukaku che con Lautaro”.