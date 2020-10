Ceferin: «Euro 2020 si farà. Pensiamo a soluzioni senza tifosi o con il 30%, 50% o 70%»

A Sportschau.de: «Stiamo pianificando EURO 2020 esattamente come vogliamo. Siamo più intelligenti e più forti dell’anno scorso, perché sappiamo che tutto può succedere».

Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, ha rilasciato un’intervista al sito tedesco Sportschau.de. Si è detto ottimista rispetto a Euro 2020: si giocherà con gli spettatori negli stafdi

«Per il momento, stiamo pianificando EURO 2020 esattamente come vogliamo. Se mi avessi chiesto a febbraio se fossi stato pronto ad affrontare una pandemia che blocca il mondo, ti avrei preso per un pazzo, ma ora siamo ben preparati, siamo più intelligenti e più forti dell’anno scorso, perché sappiamo che tutto può succedere».

Ceferin ha aggiunto:

«Potremmo fare cose diverse. Stiamo pensando a soluzioni senza tifosi, o con il 30%, 50%, 70%. In teoria potremmo organizzare EURO 2020 in dodici, undici, dieci, tre paesi o anche solo uno. Possiamo farlo, se vogliamo».

Sull’idea di Europeo itinerante:

«Simbolicamente è molto carina, ma per noi non è facile, a prescindere dalla pandemia. Non ne siamo molto contenti, è una grande sfida, ma sono certo che l’Europeo si farà il prossimo anno».