Bastoni positivo, tamponi per Inter e Lazio (ma molti giocatori sono in nazionale)

Su Repubblica. Il difensore nerazzurro ieri è risultato negativo al tampone ma oggi il risultato è cambiato. Si attende esito terzo test e conferma positività. Domenica sera l’Inter ha giocato con i biancocelesti

Il difensore interista, Alessandro Bastoni, è risultato positivo al Covid dopo due tamponi in due giorni, con due risultati diversi. Lunedì, scrive Repubblica, il test ha dato esito negativo. Ieri, invece, è diventato positivo. Bastoni si trova in ritiro con la Nazionale Under 21. Ha raggiunto il resto della squadra domenica sera, dopo la partita di campionato contro la Lazio.

Questa mattina il tampone gli sarà ripetuto, e se dovesse essere confermata la positività, scrive l’edizione online del quotidiano,

“dovranno nuovamente testarsi tutti i membri del gruppo squadra dell’Inter e quelli della Lazio. Un’operazione non semplice, visto che molti giocatori sono impegnati con le proprie nazionali”.