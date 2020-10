Allan: “Ancelotti è un professore, sarò sempre grato a De Laurentiis”

Marques Allan ha vestito la maglia del Napoli per cinque stagioni, prima di passare all’Everton. Tra passato e presente, si è raccontato in un’intervista al sito ufficiale del club inglese.

C’è stato un momento complicato in cui abbiamo perso diverse partite e sono nate delle discussioni. Ma quel piccolo incidente, durante i miei cinque anni nel Napoli, non toglie niente alla mia storia in un club così grande. È stato l’unico momento sbagliato: cose che accadono, da cui s’impara, non esistono rancori. Provo gratitudine, ringrazierò sempre il presidente De Laurentiis per l’opportunità che mi ha dato di indossare quella maglia e ringrazierò sempre i tifosi per come mi hanno abbracciato.

Ancelotti è un professore, sono felice di poter lavorare ancora con lui. Ricordo lo spettacolo che regalavamo con Sarri. In campo, a livello di movimenti, c’era un’armonia fantastica. Tutti ammiravano il nostro calcio e non vedevano l’ora di andare allo stadio a guardare il Napoli, è mancato solo lo scudetto. Ancora oggi mi fa male non aver vinto il titolo. Questo è l’unico rimpianto.

L’Everton ha tutte le qualità per vivere una grande stagione. Dobbiamo restare umili e non pensare di essere una squadra di fenomeni.