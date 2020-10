Aguero tocca l’assistente donna, in Inghilterra infuria la polemica (VIDEO)

Il comportamento avuto da Sergio Aguero con l’assistente di linea Sian Massey-Ellis è uno dei principali argomenti di discussione di questo weekend di Premier League. L’attaccante, verso la fine del primo tempo della sfida con l’Arsenal, ha contestato all’assistente una decisione. In modo garbato, forse troppo, perché ad un certo punto le ha poggiato una mano tra il collo e la spalla. Un atteggiamento che non sembra esser stato particolarmente gradito, stando alle immagini, e che ha fatto molto parlare.

Think Aguero should be spoken to about this, it’s demeaning & not acceptable.pic.twitter.com/EDFYHWhsSm

— Hari Sethi (@Hari_Sethi) October 17, 2020