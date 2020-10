Agente Malinovskyi: “Il Napoli si era interessato, ma nessun’offerta”

Sergiy Serebrennikov, agente del calciatore dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte sull’interessamento del Napoli per il suo assistito.

In questo momento è concentrato con la Nazionale, giocherà contro la Spagna e poi penserà al Napoli una volta tornato a Bergamo. Gli azzurri si erano interessati a lui, ma non è mai arrivata un’offerta vera e propria, soltanto una manifestazione di interesse. Abbiamo ricevuto apprezzamenti anche da altre squadre, ma non è il momento giusto di cambiare perché sta bene a Bergamo: non è titolare fisso ma può far bene ed è importante per Gasperini.