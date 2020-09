Transfermarkt ha eletto Immobile come miglior giocatore della Serie A 2019/20

Premiato il capocannoniere da record della Serie A. L’attaccante ha ricevuto il riconoscimento oggi al centro sportivo di Formello

Il portale specializzato Transfermarkt ha eletto Ciro Immobile come miglior giocatore della Serie A 2019/20. L’attaccante biancoceleste è stato il capocannoniere di questa edizione, in cui ha segnato 36 gol pareggiando così il record di reti segnate in un singolo campionato detenuto da Gonzalo Higuain nel suo ultimo anno a Napoli. Il premio è stato consegnato oggi a Formello.