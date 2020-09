Oggi il Cts boccerà gli stadi aperti al 25%: «La priorità è la scuola»

Il ministro Speranza contro le Regioni: «È troppo presto per un’operazione del genere». Per Crisanti aprire gli stadi è da irresponsabili

Oggi il Cts boccerà il documento delle Regioni (tranne il Lazio) che vorrebbero aprire gli stadi al 25%. Repubblica riporta il no deciso del ministro alla Salute Roberto Speranza che ha anticipato a oggi la riunione del Cts prevista per lunedì.

Si va verso una netta bocciatura da parte degli esperti. È troppo presto per un’operazione del genere perché ancora non si conoscono gli effetti dell’apertura delle scuole sulla curva epidemica.

Il ministro ha detto:

Quindi negli stadi si resta fermi alle mille persone a inviti (decisi dagli sponsor).

Franco Locatelli, membro del Cts (Comitato tecnico scientifico), ha detto:

Per Andrea Crisanti «aprire è da irresponsabili».

Speranza consiglia a chi vuole mandare più persone a tifare alla partita a guardare quel che succede in Europa. Ieri, in effetti, in Francia quasi 16mila casi, come venerdì; in Spagna sono stati superati i 12 mila (con 120 morti) e nel Regno Unito se ne sono contati 6 mila e 800.