Niente deroga alla Juve dalla Regione: con la Samp si gioca senza tifosi

Negativo il parere del Dipartimento prevenzione del Piemonte, che ha scelto di seguire la linea del comitato tecnico-scientifico

La Juventus giocherà in campionato con la Sampdoria senza pubblico. Stando a quanto riporta Sky Sport, la Regione Piemonte non ha concesso la deroga per l’ingresso di mille tifosi all’Allianz Stadium.

Il parere del Dipartimento prevenzione è stato negativo, in linea con quello del comitato tecnico-scientifico nazionale. Inoltre, ci sarebbe potuto essere il rischio di impugnazione della deroga che avrebbe causato un complesso iter burocratico.