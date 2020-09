Napoli-Pescara, la prima di Osimhen al San Paolo

Il match sarà visibile sulle frequenze di Sky Sport: per poter ammirare le immagini delle giocate dei calciatori azzurri, sarà però necessario acquistare la partita in “pay per view” sul canale 251.

Dopo il ritiro a Castel di Sangro e le due amichevoli in Abruzzo, la SSC Napoli affronterà un terzo test amichevole, in programma venerdì 11 settembre 2020, contro il Pescara. La partita, come riferito dalla stessa società partenopea attraverso un comunicato comparso sul suo portale ed i canali social ufficiali, andrà in scena al San Paolo di Fuorigrotta: sarà la prima volta di Victor Osimhen nel suo nuovo stadio da calciatore azzurro. Più precisamente, il fischio di inizio è previsto allo re 18:00. Il match sarà visibile sulle frequenze di Sky Sport: per poter ammirare le immagini delle giocate dei calciatori azzurri, sarà però necessario acquistare la partita in “pay per view” sul canale 251.