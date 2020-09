Napoli-Genoa 1-0 al 45′: Lozano segna alla Callejon. Ma il Napoli perde Insigne

Il messicano schierato nella posizione dello spagnolo. Il Napoli domina i primi venti minuti. Poi cala. Infortunio al capitano. Il Genoa si divora l’1-1

Tutti aspettano Osimhen e invece sboccia Lozano. È il messicano il protagonista del primo tempo che il Napoli sta conducendo 1-0 contro il Genoa. Gattuso lo schiera nella posizione di Callejon nel 4-2-3-1 che in fase difensiva è di fatto un 4-3-3 (anche prima dell’uscita di Insigne). E Lozano segna una rete alla Callejon sul classico taglio beniteziano ad opera di Mertens. Il messicano parte sul filo e batte Marchetti. È appena il decimo minuto.

Il primo tempo è in due atti. Il primo atto con Insigne in campo e il secondo dopo l’infortunio muscolare che costringe il capitano a uscire. Nei primi venti minuti, la partita è a senso unico. Più volte il Napoli si rende pericoloso. Con Osimhen, ancora con Lozano che sciupa una buona occasione per il 2-0. Anche se chi va più vicino alla rete è il Genoa con Lerager che si divora un rigore in movimento e ravvicinato, con la porta spalancata.

Poi, su un ripiego difensivo, Insigne accusa un risentimento dietro la coscia. Il capitano si accascia. È addolorato. Sa di essersi fatto male. Esce a braccio.

Giudiziosamente, Gattuso al posto suo fa entrare Elmas. E il Napoli conferma il 4-3-3, con Lozano più avanzato, realmente nel ruolo di Callejon. In mediana, posizione centrale per Zielinski. A sinistra Elmas e a destra Fabian. Il Napoli si fa più guardingo. Il Genoa di Maran conquista metri, il Napoli sembra meno in controllo della partita rispetto ai primi venti minuti.