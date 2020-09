Maradona: «Il Napoli non ricorda la Supercoppa del 1990, allora lo faccio io»

Su Facebook: “Mi dispiace che la società attuale non ricordi questi risultati che ci resero grandi. Lo dico per me e per i miei compagni che scrissero la storia del mio amato Napoli”

Bellissimo messaggio proposto da Maradona sul suo profilo Facebook con cui il campione argentino ha voluto ricordare l’anniversario della vittoria della Supercoppa con il suo Napoli. Emerge, dalle parole del Pibe, una nota di dispiacere nei confronti della società che non ricorda “quanto questi risultati ci resero grandi”

Sono ancora in tempo. Oggi è il trentesimo anniversario della partita di Supercoppa del 1990, che vincemmo contro la Juventus per 5-1. Mi dispiace che la società attuale non ricordi questi risultati che ci resero grandi. Lo dico per me e per i miei compagni, che scrissero la storia del mio amato Napoli: Alemao, Baroni, Galli, Taglialatela, Renica e Silenzi. De Napoli, Careca, Mauro, Bigon, Maradona, Crippa e Ferrara. Francini, Rizzardi, Incocciati, Zola, Venturin e Corradini. Tutti grandi. Forza Napoli sempre!!!