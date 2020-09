La Roma presenterà reclamo contro il 3-0 a tavolino di Verona

Il giudice sportivo aveva sanzionato l’assenza nella lista dei 25 di Diawara, che ha giocato sabato: i giallorossi si oppongono alla decisione

La Roma si oppone alla decisione del giudice sportivo, che aveva decretato la sconfitta per 3-0 a tavolino dopo l’impiego di Amadou Diawara, che non era segnato nella lista dei 25 e quindi non avrebbe potuto giocare. Di seguito il comunicato del club.

L’AS Roma presenterà reclamo contro la decisione del giudice sportivo, che ha decretato la sconfitta per 0-3 dei giallorossi nella partita contro il Verona, conclusasi sabato 19 settembre con il risultato di 0-0.