La Germania cancella l’Oktoberfest, ma apre gli stadi

Ieri il Governo tedesco ha deciso di approvare, in via sperimentale per sei settimana, l’apertura degli stadi per una capienza pari al 20%. Tutto questo, riporta oggi il Corriere dello Sport, nel giorno in cui ha invece cancellato l’Oktoberfest per la prima volta dal dopoguerra perché il tasso dei contagi in regione è troppo alto.

Le pressioni dell’opinione pubblica e il nuovo Protocollo igienico-sanitario approntato dalla Lega Calcio (Dfl) d’intesa con le autorità sanitarie, hanno convinto l’esecutivo della cancelliera Merkel ad accordarsi con i 16 governi regionali per il ritorno dei tifosi negli stadi

Della decisione beneficeranno anche gli altri sport, come tennis, boxe, basket. Resta comunque decisivo per l’autorizzazione alle singole gare il nulla-osta delle autorità sanitarie locali che verrà negato se nella regione si saranno verificati più di 35 contagi su 100mila abitanti.

Confermati alcuni punti chiave, come il distanziamento, il divieto alla vendita di alcolici e ai tifosi della squadra avversaria.