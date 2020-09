La FIFA: il calcio ha perso 12 miliardi di euro a causa della pandemia

In pratica il movimento mondiale di club ha perso un terzo delle sue entrate complessive. In termini assoluti in America Latina e Brasile le società più colpite

Il calcio mondiale di club ha perso 12 miliardi di euro a causa della pandemia da coronavirus. Lo certifica un’analisi condotta dalla Fifa. In pratica il movimento ha perso un terzo delle sue entrate complessive.

La FIFA ha rivelato che 150 delle sue 211 associazioni hanno presentato la richiesta per sovvenzioni di emergenza Covid. Un dirigente – scrive il Guardian – descrive la situazione come “impossibile”.

“È una cifra enorme e copre l’economia del calcio nella sua interezza escludendo solo il calcio delle nazionali”, ha detto Olli Rehn, presidente del Comitato direttivo del piano di soccorso Fifa Covid-19. “Non può essere una cifra esatta, ma è una stima delle perdite in 211 associazioni membre”.

Rehn dice che i club europei hanno perso più soldi in totale, ma le perdite relative subite altrove sono maggiori, con l’America Latina e il Brasile gravemente colpite.

Rehn, ex commissario europeo e capo della banca finlandese, afferma anche che “le perdite in questo scenario sono troppo grandi perché la Fifa possa mitigarle da sola. Stiamo lavorando molto intensamente con le confederazioni per migliorare la situazione”.

Quest’estate la Fifa ha annunciato un programma di sovvenzioni e prestiti da 1,5 miliardi di dollari. Ogni associazione ha diritto a sovvenzioni da 1,5 milioni di dollari, con un terzo di quella cifra destinata allo sviluppo del calcio femminile.