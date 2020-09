Klopp sul mercato è un cecchino: il Liverpool prende Thiago Alcantara a prezzo di saldi

Continua la strategia di lungo periodo dei campioni d’Inghilterra, che investono 25 milioni sul gestore di palloni che gli mancava. Invece di perdere tempo dietro a Messi

Ora è ufficiale: il Liverpool ha ingaggiato Thiago Alcantara dal Bayern Monaco con un contratto quadriennale da 20 milioni di sterline, più 5 di bonus.

Un’operazione chirurgica, la seconda dell’estate dopo l’acquisto del terzino sinistro greco Kostas Tsimikas. Il nazionale spagnolo ha 29 anni, ha vinto la Liga due volte con il Barcellona prima di trasferirsi nel 2013 al Bayern, dove ha vinto sette volte la Bundesliga e la Champions League ad agosto.

“Assolutamente fantastico – ha detto Klopp – sono davvero felice che finalmente siamo riusciti a prenderlo. So che il Bayern voleva tenerlo disperatamente. È normale e comprensibile perché ha giocato un ruolo importante, anche nell’ultima stagione”.

E’ una mossa di mercato che conferma la strategia di lungo periodo di Klopp e del Liverpool. Una cosa che nel calcio attuale è quasi perversione: seguire un piano a lungo termine, un progetto meticoloso.

Klopp ha costruito la squadra per modelli, improvvisazione zero. Ha comprato benissimo, un colpo all’anno tutti gli anni. Vendendo ancora meglio. Nel 2016 Sadio Mané dal Southampton per 41.2 milioni di euro. Poi si concentra sulla difesa: dopo un lungo corteggiamento porta ad Anfield, nel gennaio 2018, Virgil van Dijk. Sempre al Southampton vanno 84.65 milioni di euro, il difensore più costoso di sempre. Mancano due pezzi che rendono la completezza di pensiero di Klopp. Nel 2017 dalla Roma arriva Salah, per 42 milioni di euro. L’anno dopo, sempre dalla Roma Alisson, per 62.5 milioni di euro. Attaccante e portiere. Salah prima di Klopp è un gran bel giocatore, velocissimo e un po’ estemporaneo. Con Klopp diventa Salah il fuoriclasse.

Vende Coutinho al Barcellona per 145 milioni di euro, e poi Benteke e Sakho per altri 60 milioni. Compra low cost (van der Berg, Adrian, Minamino). Vince la Champions League, il Mondiale per Club. La Premier League, scavalcando lo stop per la pandemia. E mentre le altre big si fanno irretire dal sogno Messi, il Liverpool prende il gestore di palloni che gli serviva. Tutti gli analisti sono concordi: ha tecnica, visione di gioco, lavora bene in difesa. “E’ perfetto per il gioco di Klopp”, scrive il Telegraph.

E lo fa investendo una cifra quasi ridicola per un giocatore con quell’esperienza e palmares. E’ un meccanismo ben oliato: compri per vincere, vinci, e poi fai pesare le tue vittorie per calamitare altri acquisti. E’ la strategia di Klopp. Un grande manager, ancor prima che un grande tecnico.