“Ilicic è tornato a scherzare, fa battute, è quasi guarito. Ha sofferto molto”

“Ilicic è tornare a fare battute: mi ha chiesto cosa avesse il nuovo arrivo Miranchuk più di lui. ‘La testa’, gli ho risposto ridendo”. Gian Piero Gasperini per la prima volta dopo mesi parla di Ilicic col sorriso. Il male – probabilmente una forte depressione – che l’ha colpito durante il lockdown l’aveva tenuto lontano dall’Atalanta nel finale di stagione. E ora il tecnico ricomincia a parlarne come di un calciatore, più che un lungodegente.

“Non gli metto fretta, l’importante è che abbia messo alle spalle il brutto momento che ha passato. Ha ricominciato e su di lui siamo più fiduciosi di qualche settimana fa, ma si allena con la squadra solo da tre giorni. Sta lavorando con buona continuità, anche se non ha fatto le partitelle: è solo questione di rimetterlo in condizione . La notizia più bella è che sta superando i suoi problemi”.

Ilicic si è unito ai compagni il 7 settembre dopo due mesi di permesso che avevano alimentato il “mistero” sulla sua improvvisa sparizione nel momento clou della stagione.

“Se e quando sarà in grado di giocare anche spezzoni, lo convocherò. Stando qui con noi lo stiamo aiutando: gli è successo tutto quando era al massimo, in un momento straordinario. Ha sofferto, non so quanto il Covid abbia pesato. Credo abbia pesato per molti. Però è tornare a fare battute”.