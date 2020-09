Il Corsport e il disastroso bilancio Juventus: “ha solo sei milioni in cassa, difficile anche Suarez”

Le perdite del club crescono di anno in anno. Il Covid ha dato l’ultima mazzata. Le plusvalenze non bastano. L’ipotesi di aprire a fondi stranieri

Il Corriere dello Sport di Ivan Zazzaroni dedica una pagina ai conti disastrosi della Juventus, pagina firmata da Alessandro F. Giudice.

È merso dalla relazione semestrale di Exor (la holding che controlla, tra le altre, Juventus).

Il Corsport approfondisce. E mette in fila le perdite del club, che sono sempre più elevate.

Dalla risalita dalla B,

A questo va aggiunto l’impatto del Covid sull’economia e sul sistema-calcio.

Le plusvalenze incrociate (come Pjanic-Arthur) possono servire a migliorare il conto economico ma non apportano liquidità che, in periodi come questo, è il parametro osservato dai direttori finanziari con massima preoccupazione.