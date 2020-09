I giornali belgi scoprono che il Real Madrid ha pagato Hazard 160 milioni

Il reale prezzo dell’acquisto è emerso in seguito a un tentativo di truffa nei confronti del primo club del belga. Il prezzo ufficiale era di 100 milioni

Dal fronte Madrid è arrivata la notizia che Barcellona sta in qualche provando modo a utilizzare per oscurare la bomba Messi. Non ci riusciranno ma la notizia è ugualmente succulenta.

I giornali belgi hanno scoperto il vero prezzo dell’affare tra Real Madrid e Chelsea per Hazard che fin qui possiamo considerare il bidone del secolo. Il Real Madrid lo ha pagato 160 milioni e non 100 più bonus.

Lo hanno scoperto grazie alle percentuali cui hanno diritto i club che hanno avuto Hazard: il Tubize, il Lille e ovviamente il Chelsea.

La scoperta è avvenuta grazie a una frode che è stata tentata ai danni del piccolo club belga. Una società coreana, l’AFC Tubize SA (e non AFC Tubize ASBL, vero nome del club), si è presentata in una banca tedesca come titolare del debito per cercare di ottenere 600.000 euro sugli 800.000 che il club belga dovrebbe ricevere in totale.

Il Real è intervenuto risolvendo la questione, provvedendo al pagamento, ma nel trasferimento dei documenti è emerso il reale costo di Hazard.