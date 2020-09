Gazzetta: Milik, Llorente, Ounas, si allenano al mattino e vanno via in fretta per evitare alcuni incontri

Sulla Gazzetta dello Sport la posizione di quattro giocatori del Napoli ormai prossimi all’addio. Si tratta di Llorente, Milik, Machach e Ounas. Il club ha comunicato loro che non fanno più parte del progetto di Gattuso. Si allenano, ma separati dal resto del gruppo, con attimi di imbarazzo.

“Il Napoli sta assicurando ai suoi quattro tesserati il massimo della professionalità. Nel senso che hanno a disposizione staff tecnico e medico per essere seguiti a dovere e dunque potersi allenare bene, almeno sotto il profilo psico-fisico. Più difficile che, oltre le esercitazioni col pallone, in un numero così esiguo si possano organizzare delle partitelle”.

La rosea continua:

“Per adesso al mattino alle 9.30 i quattro si presentano a Castel Volturno per iniziare alle 10 il loro allenamento. Alla fine mentre fanno la doccia incrociano gli altri compagni che arrivano al centro sportivo per la seduta di gruppo. Qualche saluto, un po’ di imbarazzo. E c’è qualcuno che fa in fretta per andar via ed evitare certi incroci“.