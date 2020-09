Gazzetta: la Roma non è convinta delle ginocchia di Milik, l’affare si complica

Friedkin ha chiesto uno sconto al Napoli che è andato su tutte le furie. Nessun passo avanti tra il club azzurro e il polacco. Congelato Dzeko alla Juve.

Si complica – e non poco – l’affare Milik alla Roma e di conseguenza Dzeko alla Juventus.

La Gazzetta scrive che le ragioni sono più di una. Innanzitutto la rottura tra il Napoli e Milik. Come ormai è noto, c’è una trattativa sugli stipendi da pagare, sulla multa per l’ammutinamento e poi Milik vorrebbe dal Napoli una liberatoria che lo tutelasse dall’eventuale procedimento del Napoli per l’immagine del club lesa dall’ammutinamento.

Ma c’è dell’altro. Anche se la Roma nega, pare che la visita medica di Milik a Sankt-Moritz non abbia dato le rassicurazioni che la Roma voleva. E il club ha quindi chiesto al Napoli di rinegoziare l’acquisto, insomma di avere uno sconto. Il Napoli, ovviamente, è andato su tutte le furie.

A questo punto, sicuramente l’affare non si farà nel week-end. Se ne parlerà lunedì ma non è detto che vada in porto. Anzi. Il futuro si complica anche per la Juventus di Pirlo che aspetta Dzeko. Il serbo a questo punto potrebbe restare a Roma.