Gazzetta: il Napoli deve scoprire quanto sarà lungo l’ambientamento tecnico di Osimhen

Quando il nigeriano corre non sempre la palla gli resta vicina al piede, come richiedono gli spazi italiani. A Gattuso manca un Allan

In un lungo articolo sul campionato che sta per iniziare e sulle sue incognite, la Gazzetta dello Sport analizza anche la situazione del Napoli. Alla squadra di Gattuso, scrive, manca un centrocampista capace di rimpiazzare Allan, ceduto all’Everton (cessione avallata da Gattuso, aggiungiamo noi: gli ha preferito Demme). E deve anche scoprire quanto tempo impiegherà Osimhen ad adattarsi tecnicamente al gioco italiano.

“Gattuso ha portato regole, attenzione difensiva e una continuità di risultati che prima non c’era. Ma gli manca un Gattuso per riempire lo spazio svuotato da Allan e deve scoprire quanto sarà lungo l’ambientamento tecnico di Osimhen. Esempio: quando conduce la palla in corsa, non sempre gli resta vicina al piede. Come richiedono gli spazi italiani”.