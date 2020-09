Galliani va alla guerra: «Pronto a portare in tribunale l’accordo tra Lega Serie A e private equity»

Adriano Galliani è pronto alla guerra. L’amministratore delegato del Monza appena promosso in Serie B, concede un’intervista a Milano Finanza in cui attacca la decisione presa l’altro giorno all’unanimità dalla Lega Serie A e che prevede l’ingresso dei private equity nella media company che gestirà i diritti televisivi.

Galliani sostiene che la Lega Serie A non è una lega chiusa come l’Nba ma che cambia società ogni anno a causa di promozioni e retrocessioni e secondo lui quest’accordo non tiene conto di questo. Al suo fianco, scrive Milano Finanza, potrebbe schierarsi la Lega Serie B.

La Serie A è una lega aperta, ma in questo affare si sta comportando come fosse una lega chiusa all’americana. La media company è al 100% di proprietà della Lega e i club della stagione sportiva 2020/2021 sembrano invece convinti che sia cosa loro. Si sbagliano: non possono cedere una quota di una società che ogni anno, per il meccanismo delle promozioni e retrocessioni, cambia il 15% dei soci e spartire il prezzo fra i club che quest’anno si trovano per caso a militare in Serie A. Chi disputa il campionato 2020/2021 incasserebbe soldi dai fondi, benché la vendita riguardi i diritti solo a partire dalla stagione 2021/2022, quando tre firmatari dell’accordo saranno retrocessi e ci saranno tre nuove società nella massima serie. È come se i club dell’attuale Serie A vendessero il 10% di via Rosellini (il palazzo sede della Lega a Roma, ndr), intascandone il ricavato.

Il paragone con la Formula 1 non regge affatto perché nelle corse non ci sono promozioni e retrocessioni di team. La Serie A non è un circuito chiuso invece; mi stupisce che i vertici di Lega e i club non vogliano cogliere questa cruciale differenza. In base al progetto attuale le società che giocano quest’anno in Serie A si porterebbero a casa non solo i soldi dei diritti televisivi del 2020/2021 già assegnati a Sky, Dazn e altri, ma anche una porzione rilevante del prezzo per la vendita dell’equity che hanno venduto. Pensano di aver vinto alla lotteria, ma è una follia che verrà bloccata in ogni sede.