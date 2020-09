France Football: Machach vicino al VVV Venlo

Secondo la testata francese, gli olandesi sarebbero interessati al giocatore che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto

Zinedine Machach non ha mai avuto la possibilità di mettersi in mostra con la maglia del Napoli. Il trequartista potrebbe proseguire la sua carriera in Olanda, stando a quanto riporta France Football.

Secondo la testata francese, il giocatore potrebbe trasferirsi in Eredivisie al VVV Venlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il suo contratto col Napoli scadrà nel giugno 2022.