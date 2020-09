Repubblica: De Laurentiis non ha gradito le critiche nei suoi confronti

Come riporta oggi Repubblica

De Laurentiis non ha ancora risposto alle accuse (comprese quelle contenute nell’esposto del Codacons, che ha chiesto alla Procura di indagare su eventuali comportamenti irresponsabili da parte del presidente del Napoli, spingendosi a ipotizzare il reato di epidemia dolosa), avendo ovviamente per il momento ben altri pensieri per la testa.

De Laurentiis infatti non è asintomatico e data l’età la sua prima preoccupazione è quella di uscire dalla fase critica della malattia e ristabilirsi. Ma il quotidiano aggiunge:

Il club è stato sempre in prima linea nella battaglia contro il Covid e pure per questo Adl non si aspettava le pesanti critiche per la sua positività. Appena guarito e uscito dalla quarantena dirà la sua, questo è certo. Adesso però non è il momento delle polemiche.