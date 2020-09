Damascelli: Pirlo cancella in una sera mozziconi, tute, barbe incolte e bestemmie

Su Il Giornale, Tony Damascelli commenta la prima di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus.

“La Juventus sembra rivista e corretta dal suo debuttante a bordo campo, Pirlo cancella in una sera sola mozziconi, tute, barbe incolte e bestemmie del suo predecessore, la squadra ha un’idea più svelta di football, Ramsey e Rabiot hanno giocato in una notte più palloni di tutto il campionato scorso, McKennie è un marine che va in guerra dovunque e contro chiunque, Ronaldo ha calciato più mosche che palloni dovendo aspettare l’ultimo giro per trovare il gol, Kulusevski è destinato a cose buone, segnalato tale Frabotta, reduce dalla stessa scuola di Pirlo, nel senso la Under 23 bianconera, Ranieri e la Samp hanno fatto il possibile e, come si dice, con grande dignità”.