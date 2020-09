CorSport: gli intermediari del viaggio di Suarez nel mirino della Procura

Gli inquirenti vogliono sapere chi ha tenuto contatti con l’Ateneo di Perugia e organizzato l’arrivo del calciatore in Italia. Potrebbero emergere profili di corruzione

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il lavoro della Procura per il caso Suarez potrebbe riservare nuove sorprese. In particolare, gli inquirenti stanno acquisendo altre intercettazioni per valutare se allargare le indagini su altre persone.

“Intanto il lavoro della Procura procede e potrebbe riservare nuovi scenari. Rispetto a quanto già emerso, il materiale probatorio è molto più ampio, la procura sta acquisendo altre intercettazioni e valutando se allargare le indagini su altri. Pure la valutazione giuridica del reato può cambiare, perché potrebbero emergere profili di corruzione. In particolare la procura starebbe lavorando per capire chi abbia organizzato il viaggio di Suarez e chi abbia trattato con i riferimenti dell’Università: su questi aspetti non c’è chiarezza e vige il segreto istruttorio”.