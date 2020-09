Corsera: Sara, la bimba che corre più veloce degli adulti

Tanto per capirci, dieci giorni fa, al Vertical Verezzi, sei chilometri con un bel po’ di salite, è arrivata prima tra le donne (più stupite che deluse all’arrivo) e dodicesima assoluta. «E pensare che le avevo detto di andare piano» dice Piernicola Meloni, padre orgoglioso e anche suo allenatore.

Il papà è il suo allenatore che a soli due anni si è accorto che lei era differente

«Imitava i più grandi e con una tecnica diversa dagli altri. Così me la sono portata dietro»

Il timore ovviamente è che Sara possa essere troppo spinta e sollecitata

«Credetemi, non la sto forzando. Come genitore sono ovviamente felice ma come allenatore le raccomando di avere pazienza».