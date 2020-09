Corsera: “Paratici, Cherubini, e gli avvocati Juventus saranno sentiti dalla Procura di Perugia”

Lo Stato maggiore del club sarà interrogato dai pm. La Juve si mosse per accelerare la pratica. Il primo a contattare Perugia è stato il dirigente Cherubini

Il Corriere della Sera mette in campo l’artiglieria giornalistica pesante: Fiorenza Sarzanini e Giovanni Bianconi. Schiera i migliori per l’inchiesta della Procura di Perugia sull’esame di Suarez per ottenere la cittadinanza italiana.

Il loro articolo cominicia così, senza dubbi.

La dirigenza della Juventus si mosse per far sostenere e superare in tempi record l’esame di italiano al calciatore uruguaiano Luis Suarez all’Università per gli stranieri di Perugia. Con l’obiettivo di farlo diventare cittadino comunitario e poterlo acquistare entro l’inizio di ottobre.

Nessun dubbio, quindi, sulla corsia preferenziale.

Il Corriere della Sera in questi giorni ha chiarito lo svolgersi dei fatti. L’uomo che ha messo in contatto la Juventus e l’Università Stranieri di Perugia è stato Maurizio Oliviero rettore della Università Statale di Perugia. L’uomo Juve che lo ha contattato è stato Federico Cherubini dirigente della Juve. Dopo l’esame, Fabio Paratici lo ha chiamato per ringraziarlo.

Scrive il Corriere della Sera che

Entrambi (Paratici e Cherubini) potrebbero essere convocati nei prossimi giorni dai pm e dalla Procura della Figc.

Aggiunge che dai tabulati

Potrebbero mancare invece alcune conversazioni avvenute via WhatsApp, non intercettate né recuperate.

Anche gli avvocati della Juventus Maria Turco e Luigi Chiappero

potrebbero essere ascoltati a breve dai pubblici ministeri, forse già oggi.