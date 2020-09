Cormezz: a Castellammare la scuola riapre a ottobre

Il sindaco Gaetano Cimmino ha firmato ieri pomeriggio un’ordinanza per posticipare l’apertura delle scuole a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica e dell’impennata dei contagi

La prossima settimana ripartono le scuole in Campania, ma non per tutti. A sorpresa, come riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno, il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino ha firmato ieri pomeriggio un’ordinanza per posticipare dal 24 settembre al primo ottobre l’inizio dell’anno scolastico nella Città delle Acque.

Con un post sui social ha annunciato la sua decisione motivata con l’andamento dei contagi e la mancanza di sicurezza riscontrata per la riapertura

«Ho firmato poco fa l’ordinanza per posticipare di una settimana l’inizio delle attività didattiche, a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica e dell’impennata dei contagi da Covid-19, allo scopo di consentire l’avvio delle lezioni in assoluta sicurezza con un’organizzazione logistica accurata in ogni minimo dettaglio. Ho recepito, in tal senso, le istanze dei dirigenti scolastici, che hanno espresso unanimemente il desiderio di rinviare l’inizio delle lezioni per assicurare una maggiore sanificazione e igienizzazione dei locali, soprattutto in virtù della tornata elettorale che fino al 21 settembre coinvolgerà gli edifici scolastici per le votazioni. Il recente cambio di passo del virus, d’altra parte, non va minimamente sottovalutato».

