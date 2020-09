Commisso: “Voglio distruggere il Franchi. Se non mi fanno fare lo stadio nuovo me ne torno in America”

Il vulcanico presidente della Fiorentina: “Se vogliono ristrutturare il Franchi lo facciano, ma se ci metto i soldi faccio come dico io”

Rocco Commisso vuole “distruggere” lo stadio Franchi, e costruirne uno nuovo. “Per fare come la Juve”. E se non glielo fanno fare, “allora quasi quasi me ne torno in America”.

Il Presidente della Fiorentina va in conferenza stampa per presentare uno studio commissionato dalla Fiorentina a Monitor Deloitte, per mettere in evidenza le potenzialità dell’impatto economico derivante dalla costruzione del nuovo stadio. Un progetto che Commisso dà ormai come priorità della sua presidenza.

“Circa dieci anni fa i ricavi dei top 20 club europei erano in media di 107 milioni l’anno, e quelli della Fiorentina 101. Eravamo quasi al livello della media dei top club europei. Oggi in media i top 20 hanno una media di 464 milioni di ricavi e la Fiorentina è addirittura andata indietro, a 93 milioni. Dopo aver fatto lo stadio il Tottenham ha aumentato di molto i ricavi, e anche i nostri amici (ride, ndr) della Juventus li hanno aumentati”.

Lo stadio, per Commisso, è la chiave:

“Guarda un po’ che coincidenza: la classifica dei ricavi delle squadre è in correlazione con la classifica finale in campionato; Lazio, Atalanta, tutte le squadre che sono arrivate prima di noi hanno ricavi più alti di noi. Io so che qui siete abituati a vedere gli americani come turisti, ma io non sono un turista, sono un businessman”.

E come tale attacca la politica:

“Il Franchi per me è l’opzione principale. Possono portare gli architetti che gli pare, così questi calcinacci non cadono, ma perché non lo avete fatto negli ultimi dieci anni? Metteteci i soldi che volete, ma con i soldi di Rocco le cose si fanno come voglio io, punto e basta, sempre nel rispetto della legge. “La Juventus? Tra il museo, i turisti, i matrimoni, gli eventi, mi hanno spiegato tutte le cose che fanno, possiamo fare una cosa bella anche qui. I turisti ci vengono oggi a vedere le scale elicoidali? Io vi giuro che i turisti ci verranno allo Stadio, ci verranno anche i cinesi”.

La minaccia di lasciare è velata, ma c’è:

“Se Rocco ha perso l’entusiasmo? Se non oggi forse domani… questo è il rischio che si sta prendendo qualcuno. Io ho 70 anni, le cose vanno fatte fast e sarò ancora vivo e potrò lasciare qualcosa di bello. Rocco ha l’intenzione di fare una cosa bella che rimanga a Firenze. Mia moglie mi dice sempre: ‘Rocco, dobbiamo distruggerlo questo stadio qua, a me piacciono le cose nuove’. Le cose vecchie si possono conservare, e infatti nel progetto che voglio fare rimangono alcune cose, ma noi vogliamo uno stadio moderno, in cui nessuno si deve preoccupare di bagnarsi quando va allo stadio, in cui non cadono i calcinacci. Io parlo di distruggere tutto, bisogna buttare giù tutto tranne una o due cose”. “Non dico che lo stadio sia l’unica cosa ma sicuramente è una cosa importante. Se non mi fanno fare lo stadio la Fiorentina vivacchia. E io non sono venuto qui per vivacchiare”.