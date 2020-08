Zaniolo è il Re Mida della Roma: gli sponsor pazzi di lui (che guadagna troppo poco)

Friedkin ha già trovato il giocatore da copertina della sua Roma. È Nicolo Zaniolo. Oggi la Gazzetta dedica una pagina al 21enne giocatore della Roma che ha un contratto fino al 2024.

Al momento vale 70 milioni. Percepisce un ingaggio ancora basso rispetto al suo livello. Basso calcisticamente: 2,2 milioni.

Nicolò ha chiaro il fatto che in squadra ci sono tanti giocatori che guadagnano molto di più pur essendo meno decisivi e quindi meno in vetrina.

La Gazzetta ricorda i complimenti di Luka Modric: «Nicolò è un talento puro, fra i più forti della Serie A». E scrive che presto lo stipendio potrà arrivare a 3 milioni più bonus: “non sarà affatto un problema”.

Gli sponsor

La Gazzetta scrive che

tante aziende leader nei loro settori lo hanno cercato o sono in trattative con lui. E se la «Doom» di Fedez e la 21 B.E. ne gestiscono l’immagine e la comunicazione, alle spalle c’è la Vigo Global dell’agente Claudio Vigorelli a gestire un personaggio come è ormai Zaniolo. «Nicolò è il prototipo del calciatore moderno, dotato di fisicità straripante e straordinarie doti tecniche», spiega Giuseppe Capasso, general manager della Vigo.