Tuttosport: Milik-Juve, Bernardeschi potrebbe aprire al Napoli

Il Napoli non ha preclusioni nei confronti della Juventus, club in cima ai desideri di Milik anche dopo l’esonero di Maurizio Sarri, ma non fa sconti. De Laurentiis vuole almeno 40 milioni. Per il momento non decolla il possibile scambio con Federico Bernardeschi, che punta a giocarsi le proprie chance nella nuova Juventus targata Andrea Pirlo. Il mercato, però è ancora lungo. Un ripensamento dell’ex Fiorentina, che è un pallino di Rino Gattuso, non è da escludere.