Troppe partite da trasmettere, il calcio moderno cancella il glorioso Sunday Supplement di Sky

Dopo 20 anni lo show di approfondimento di Sky UK chiude per sovraffollamento dei palinsesti: non c’è più spazio per l’analisi

Come se avessero cancellato il Processo del lunedì per fare spazio al posticipo di Serie A. Dopo quasi venti anni chiude in Inghilterra il Sunday Supplement, il tradizionale show di approfondimento calcistico della domenica di Sky Sports condotto da Jacqui Oatley. Uno spazio di dibattito e discussione con i migliori giornalisti sportivi inglesi che era un’istituzione.

Il programma è stato cancellato dall’emittente britannica dopo essere sopravvissuto nel corso degli anni a molti cambiamenti dei palinsesti di Sky, costruendosi uno zoccolo duro di fedelissimi ammiratori.

Il motivo è un po’ il segno dei tempi, scrive il Telegraph: perché lo spazio di riflessione è finito triturato dal calendario sincopato. Troppe partite da trasmettere, continuamente. Sky ha anche acquisito i diritti esclusivi live della massima serie scozzese, la SPFL.

L’emittente non ha escluso che lo show possa ad un certo punto ritrovare un posto tutto suo in futuro, ma è complicato. Un portavoce di Sky ha dichiarato:

“L’enorme volume di calcio in diretta dal riavvio dei campionati e una stagione condensata che è già iniziata ci mettono nelle condizioni di dover trovare il modo migliore per distribuire le nostre risorse a vantaggio dei nostri clienti”.

Il fascino un po’ vintage del programma lo si deve all’ex amministratore delegato di Sky Sports Vic Wakeling, egli stesso ex reporter per la carta stampata, che nel 1999 lanciò il venerdì sera “Hold the Back Page”. Nella versione domenicale fu condotto per la prima volta dal veterano Jimmy Hill, con tre giornalisti sportivi invitati: gli ospiti cambiavano ogni settimana. Lo show fa attraversato vari format, tra cui un cambio di set in una cucina che aveva lo scopo di creare un’atmosfera più rilassata per la colazione della domenica mattina.

Quando Hill ha lasciato la conduzione nel 2007, la cucina ha resistito, così come il succo d’arancia e i croissant che solo occasionalmente venivano consumati in diretta dagli ospiti. Brian Woolnough, del The Sun e poi del Daily Star, lo ha condotto dal 2007 fino alla sua morte, nel 2012. Dopo qualche anno con Neil Ashton è arrivata Oatley, la prima presentatrice femminile.