Ronaldo maschera i problemi cronici della Juve, chissà che non possa essere in dubbio anche lui

Claudio Savelli su Libero. Per il secondo anno di seguito il portoghese si trova a praticare nel deserto: quando c’è da fare il salto di qualità la squadra attorno non parla la sua lingua

Contro il Lione, ieri, nella Juve è risaltato solo Cristiano Ronaldo. Che ha reso ancora più evidente la crisi della squadra. Su Libero, Claudio Savelli commenta proprio la figura del portoghese e l’eliminazione della Juventus dalla Champions.

Fino ad un anno fa anche altri giocatori erano capaci di fare la differenza, adesso no.

“Ora invece prevale la prudenza, il rifugio dei saggi nella vita, degli insicuri nel calcio. Sarri denota insicurezza, altrimenti non si spiega il 4-4-2 schierato per la prima volta che rende ancor più elementare la squadra “.

Savelli parla di una “contraddizione comunicativa” anche da parte della società bianconera.

“Per la prima volta la società si presenta nel prepartita sia con Nedved che con Paratici, come se avesse bisogno di rasserenare Sarri. Forse è un eccesso di presenza, la Juve non dovrebbe aver bisogno di ribadire l’ovvio. Forse perché la permanenza di Sarri non è così ovvia. È normale, il progetto è fallito. Il tempo ora è poco, bisogna capire se è meglio sfruttarlo per ammettere l’errore o per riprovarci”.