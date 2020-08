Ronaldo ha ancora voglia di Juve: “Ora voglio vincere il mio terzo scudetto”

Su Instagram il portoghese dichiara implicitamente che intende restare ancora in bianconero. “Sono felice di aver vinto due dei nove scudetti consecutivi della Juventus”

Cristiano Ronaldo non intende andar via dalla Juventus. Almeno a leggere il post che ha pubblicato su Instagram dopo la vittoria dello scudetto con la maglia bianconera. Assente in campo ieri allo Stadium, il portoghese ha scritto sul social:

“Sono felice di aver vinto due dei nove scudetti consecutivi della Juventus. Sembra facile ma non lo è! Anno dopo anno, con talento, dedizione e duro lavoro puoi raggiungere i tuoi obiettivi e migliorarti di continuo! E ora voglio vincere il mio terzo scudetto“.