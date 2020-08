Quattro positivi al coronavirus nel Chelsea: sospetto contagio a Mykonos

Il Daily Mail ha ricevuto conferme dal club ma non si conosce l’identità dei giocatori colpiti dal virus. C’è però un’ipotesi, relativa a chi è stato in vacanza sull’isola greca

Dopo i test di rito al rientro dalle vacanze effettuati lo scorso weekend, sono risultati quattro giocatori positivi al coronavirus al Chelsea. Lo scrive il Daily Mail, riportando di aver ricevuto conferme dal club stesso di questa situazione. L’identità non si conosce, ma c’è un sospetto concreto che si tratti di Mount, Abraham, Pulisic e Tomori, che erano stati in vacanza a Mykonos e ora sono in quarantena visto il recente rientro dall’isola come riferisce il Sun.

Il problema – prosegue il Daily Mail – potrebbe toccare anche la nazionale inglese, dal momento che Abraham e Mount erano stati convocati per i prossimi impegni di Nations League da Southgate.