Psg, si fa male Verratti. Champions a rischio

Atalanta-Champions rischia di essere ricordata come la partita dei grandi assenti. Non bastavano Mbappé, Ilicic e Gollini. Il centrocampista si è infortunato in allenamento, ha un problema al polpaccio

Contro l’Atalanta il Psg probabilmente dovrà fare a meno anche di Marco Verratti. Secondo quanto racconta RMC Sports, il centrocampista si è fermato ieri in allenamento, dopo uno scontro con un compagno. Oggi si è sottoposto agli esami di rito, che hanno evidenziato un infortunio non meglio specificato al polpaccio. La partita di Champions rischia di essere ricordata per le grandi assenze. Dopo Mbappé, Ilicic, Gollini e adesso, forse, anche Verratti.