Moratti e la frecciata alla Juve: “Si è fatta eliminare dalla settima in classifica”

L’ex presidente dell’Inter al Quotidiano Sportivo: “Per risorse e per competenze, Suning ha tutto per portare Leo a Milano”.

L’ex presidente dell’Inter,Massimo Moratti, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla possibilità che Messi andasse all’Inter, nel corso di una intervista al Quotidiano Sportivo.

“Io ormai dell’Inter sono un semplice tifoso e non ho informazioni riservate. Ma una cosa la so: per risorse e per competenze, Suning ha tutto per portare Leo a Milano”.