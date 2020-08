Moggi: Sarri sapeva dell’esonero prima del Lione. La scelta di Pirlo merita rispetto

Su Libero, Luciano Moggi commenta l’eliminazione della Juventus dalla Champions League e l’esonero di Sarri, a cui è seguito il reclutamento, in panchina, di Andrea Pirlo.

“Va detto subito che la cacciata di Maurizio non è dipesa dal fallimento in Champions, ma è frutto di un precedente ragionamento che ogni buon dirigente deve fare, se vuol mantenere la propria squadra competitiva in proiezione futura. Ed è appunto disquisendo sugli obiettivi di inizio anno che si è arrivati alla decisione, nonostante lo scudetto. E di questo Sarri era stato informato ancor prima di affrontare il Lione. Il mister toscano era stato ingaggiato per migliorare il gioco che la squadra produceva al tempo di Allegri e il gioco è addirittura peggiorato. Il reparto attaccante che per otto anni era stato il migliore d’Italia per gol segnati adesso è solo quinto, nonostante Dybala e Ronaldo. La difesa, sempre la meno perforata nello stesso arco di tempo, è adesso terza con il record di 43 gol subiti. Si potrebbe obiettare che sta mancando Chiellini che però è stato sostituito da De Ligt, che l’anno scorso giocava nell’Ajax e nella nazionale olandese. Adesso i tifosi si domandano il perché sia stato scelto Pirlo che non ha mai allenato, preso per la Juve U23 e traslocato direttamente alla prima squadra. Si è trattata di una scelta per passare dalle teorie di uno che, non avendo mai giocato (Sarri) aveva poco ascendente sui giocatori, alla pratica di chi può dire a chiunque il suo parere (Pirlo) essendo stato un campione conclamato. Sarà compito della società supportarlo, almeno nei primi tempi. E certamente è una scommessa coraggiosa che merita rispetto”.