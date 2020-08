Milan, raduno blindato. Niente tifosi agli allenamenti e selfie vietati

Sarà un ritiro molto diverso dal solito quello del Milan a Milanello, che avrà inizio lunedì. Il motivo è, naturalmente, il Covid. La Gazzetta racconta come il club affronterà l’evento.

“Il Milan si ritroverà lunedì mattina a Milanello, ma esclusivamente per fare i tamponi. Potrà accedere all’interno del centro sportivo solo chi l’ha già fatto o chi ha in programma di farlo. I giocatori, che arriveranno scaglionati, si tratterranno per il tempo strettamente necessario per l’esame e poi torneranno a casa in attesa dell’esito (in caso di positività scatterà l’isolamento domiciliare). Dal giorno dopo, martedì, si inizia con gli allenamenti (mattutini per tutta la settimana, con pranzo obbligatorio), ma niente campo esterno: la squadra lavorerà senza che i tifosi possano assistere. Il rischio assembramenti è troppo elevato. Inutile anche attenderli all’ingresso o all’uscita: i selfie, essendo a distanza molto ravvicinata, non sono contemplati. Gli ultrà della Curva Sud Milano non si riuniranno in corteo come al solito, ma si limiteranno a presenziare lunedì con una delegazione che esporrà lo striscione, senza contatti con i giocatori”.