Mazzone: “Misi Pirlo davanti alla difesa, così è diventato il regista più forte del mondo”

Pirlo, prima di Mazzone,

Non se ne prende i meriti Sor Carletto, ma quando a Brescia piazzò quel giovane talento davanti alla difesa

L’ex allenatore di Catanzaro, Cagliari, Roma, Bologna eccetera, 797 partite ufficiali, lo racconta a Repubblica. Ora che Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Mazzone lo descrive facilmente come

Subito in panchina, senza aver mai allenato. Un rischio? Anche no.

Mazzone è rimasto un mito per i tifosi ma anche per i suoi giocatori:

“Ho mantenuto un bel rapporto con tanti ragazzi che ho allenato. Baggio l’ho sentito pochi giorni fa per le condoglianze, è morto suo padre, poveretto, mi è dispiaciuto tanto. Guardiola si ricorda sempre di compleanni e ricorrenze, ci messaggiamo spesso, è molto affettuoso con me. Francesco Totti è come un figlio, adesso si è messo a cercare talenti ma io gli ho detto scherzando: “guarda che uno forte com’eri tu in giro non lo trovi”. A molti di loro ho voluto bene e sapere che mi citano come un maestro mi fa felice”.