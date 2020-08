Mattino: la Procura Figc apre un’inchiesta sul “terrone di merda” a Gattuso

La Procura Figc ha deciso di aprire un’inchiesta sull’insulto rivolto dal fisioterapista della Lazio al tecnico del Napoli Rino Gattuso (Alex Maggi ieri si è scusato per il suo comportamento). Lo scrive il Mattino.

“Oggi la Procura federale aprirà un fascicolo che porterà probabilmente al deferimento e a una sanzione. Perché la frase è una frase razzista e non è stato un becero tifoso qualsiasi a gridare “terrone di m…” ma un tesserato della Lazio. Pessimo esempio, per tutti. Vedremo cosa deciderà la Procura Figc che aprirà un fascicolo tenendo conto delle relazioni degli ispettori federali. Così come è successo a Mirco Moioli, team manager dell’Atalanta il 12 luglio, deferito dopo aver reagito urlando “terrone del c…” a uno pseudo tifoso del Napoli che molestava Gasperini. In ogni caso, incidente chiuso per Gattuso. Ma con Inzaghi nessuna telefonata domenicale”.