L’Equipe: Paul Pogba positivo al coronavirus

Il centrocampista salterà le due partite di Nations League della nazionale francese: al suo posto convocato il giovane Camavinga

Paul Pogba è risultato positivo ai controlli per il coronavirus svolti ieri. Per questo motivo non è stato convocato dal commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, per gli impegni di Nations League contro Svezia e Croazia.

L’Equipe, oltre alla positività di Pogba, ha riferito che al suo posto sarà convocato il 17enne Eduardo Camavinga del Rennes.