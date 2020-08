La Uefa introduce la sconfitta a tavolino per Covid

La prima sconfitta a tavolino causa Covid è stata assegnata al Drita FC, battuto d’ufficio 3-0 dal Linfield nel turno preliminare della Champions League 2020/21. La squadra balcanica s’è presentata, last minute, con due positivi al coronavirus, partita annullata. Poi l’Organo Disciplinare e di Controllo UEFA in conformità con l’Allegato I del regolamento della prossima Champions League ha sentenziato l’esclusione del Drita.

Non c’è verso: the show must go on, e per garantire che si arrivi a stilare i tabelloni principali di Champions ed Europa League, la Uefa va avanti come un treno. Il nuovo regolamento “applicabile alla fase di qualificazione e spareggi per Covid-19” prevede infatti la gestione molto poco elastica della casistica legata allo svolgimento delle partite in Stati diversi in periodo di quarantene che possono differire molto da uno Stato all’altro.

La Uefa – spiega il Corriere della Sera in un articolo di un paio di settimane orsono – pubblicherà prima di ogni estrazione l’elenco delle restrizioni di viaggio note tra i paesi 48 ore prima del match. “I club interessati devono – previa consultazione con le rispettive federazioni nazionali e autorità nazionali/locali – informare per iscritto l’amministrazione Uefa se tali restrizioni sono note o se altre restrizioni precedentemente sconosciute, che avrebbero comunque un impatto sui viaggi dei club, siano state imposte dai rispettivi organi di governo nazionali/locali”. Il rischio, per la mancata comunicazione di ulteriori restrizioni che influirebbero sulla partita, è la sconfitta a tavolino per 3-0.

Le partite si giocheranno nella sede approvata dall’Uefa, ma se le restrizioni dovessero danneggiare la squadra ospite, allora la squadra di casa ha l’obbligo di “proporre un luogo alternativo adatto per consentire lo svolgimento della gara senza alcuna restrizione per entrambi i club. Se il club di casa non riesce a proporre tale alternativa adeguata” – di nuovo – perderà 3-0 a tavolino.